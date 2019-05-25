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Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap

Süleyman Özışık'tan YSK kararı tartışmalarına muhteşem cevap

Beyaz Tv 'de ekrana gelen Dinamit programına konuk olan Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, YSK'nın verdiği İstanbul kararı üzerinden yapılan tartışmaların haksızlığını, verdiği sıradışı örnekle basit ama çok etkili bir şekilde özetledi.

Beyaz Tv'de gazeteci yazar Latif Şimşek'in modere ettiği Dinamit programına katılan Süleyman Özışık, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta mağdur edildiğine ilişkin demeçler vermesi üzerinden sorulan bir soruya çok çarpıcı bir örneklemeyle cevap verdi.

Programın diğer katılımcıları gazeteci Cem Küçük ve Fuat Uğur tarafından da oldukça beğenilen bu örnek, yeniden seçim bahane edilerek kopartılan fırtınanın da aslında ne kadar sığ bir tartışma olduğunu gözler önüne serdi. İşte Süleyman Özışık'ın programda cebinden çıkarttığı para ile vermiş olduğu o dikkat çeken örnek;

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