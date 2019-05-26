Hayal kırıklıkları devrede Terazi Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

Özellikle cuma günü güzel şans ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 27 Mayıs-2 Haziran haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Günlük hayatınıza daha fazla önem verdiğiniz bir hafta başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Yapılması gereken işler ve tamamlanması gereken konularla haftanız başlayacak.

Bu tempo içerisinde zaman zaman tembellikler yaşayabilirsiniz. Özellikle salı günü bu etkiye dikkat etmekte fayda var. Ailevi sorumluluklarınız yüksek olduğu bir dönem olacak.

Bu hafta etkin gücünüzü kullanmakta zorlanacaksınız. Diğer taraftan eğer bir iş görüşmesi ya da seyahati varsa perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Belirsizlikler ve hayal kırıklıkları devrede olabilir.

Karşınıza birden fazla seçenek gelebilir. Özellikle cuma günü güzel şans ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konu ve olaylar perşembe ve cuma günü güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.