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Avcı-Beşiktaş flörtünde yeni gelişme

Avcı-Beşiktaş flörtünde yeni gelişme

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı ile bir kez daha bir araya geliyor. Bugün yapılacak görüşmenin ardından siyah-beyazlıların Avcı ile anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş, Abdullah Avcı dönemine hazırlanıyor. İlk kez 1 hafta önce siyah beyazlılar ile masaya oturan Avcı, kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştı. Kararını vermek için sezon sonunu işaret eden Avcı, bugün Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri ile bir kez daha görüşecek.

Anlaşma sağlanması halinde, Abdullah Avcı en geç 1 hafta içinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. (NTV Spor)

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