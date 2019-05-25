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Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Ligi 4. sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligine 3. ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3. ön eleme turundan katılacak. Bordo-mavililer, UEFA'daki 8,000 puanıyla, bu turda seri başı olamayacak ve seri başı olarak gelecek takımlarla eşleşecek. Toplamda 52 takımın katılacağı turda 26 eşleşmeden galip çıkacak takımlar, 4. ön eleme turuna adını yazdıracak.

7 muhtemel rakibi kesinleşti

Henüz tamamlanmayan liglerden gelecek takımların belirsizliği sürerken, bordo-mavililerin şu ana kadar 7 muhtemel rakibi netleşti. Yunanistan'dan AEK, Portekiz'den Braga, Hırvatistan'dan Rijeka, Norveç'ten Midtjylland, Hollanda'dan Feyenoord, Belçika'dan Standart Liege ve Polonya'dan Legia Varşova, Trabzonspor'un 26 muhtemel rakibinden kesinleşen 7 takım olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

AEK

Braga

Rijeka

Midtjylland

Feyenoord

Standart Liege

Legia Varşova

(Sporx)

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