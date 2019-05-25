Arda Turan dönüyor mu? Abdurrahim Albayrak'tan bomba açıklamalar

Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında, Ünal Aysal döneminden bu sezonki şampiyonluğa ve önümüzdeki sezonun transferlerine kadar pek çok konuda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

''Arda Turan transferi konusunda ise benim bildiğim bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık.'' diyen Albayrak'ın Galatasaray'ın gündemine ilişkin birbirinden çarpıcı sözleri:

"Ünal Aysal'ın aklına girip Fatih Terim'i gönderdiler"

"Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak baskımızla Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan bir kulüp olurdu. Ancak başkanın aklını karıştırdılar.

İki sene üst üste şampiyon olduk, kutlama yemeği bile yiyemeden seçime götürdüler başkanı. Düşmanlık ve kıskançlık bir dönem camianın çok büyük sorunu oldu. Sonra ben ayrıldım, hoca da ayrıldı. Ünal Aysal'ın aklına girdiler, fikrini değiştirdiler. Fatih Terim'i göndermek için yollar arıyorlardı ve sonunda bunu yaptılar."

Bir gün Duygun Yarsuvat aradı, 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dedi. 'Futbolun başında iki ayrı baş olursa bu iş olmaz.' dedim. O kadar güzel konuştu ki beni ikna etti. O sene de Prandelli'yi gönderip Hamza Hoca'yı getirdik."

"Fatih Hoca neden başkan olmasın?"

"Fatih Hoca neden Galatasaray'a başkan olmasın? Hocamız çok büyük bir Galatasaraylı. O Adana Demirspor'da oynarken ben Adana'da askerlik yaptım. Bir aile olduk. Bizim aramızda asla kıskançlık olmaz. Biliyorsunuz, bizi ibra etmediler. Tabii ki bunda bizim de suçumuz vardır. Fakat biz, şampiyonluk kutlamasına herkesi davet ettik. Herkes gelsin, beyaz bir sayfa açalım."

"Mali durumu en iyi kulüp biziz"

"Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık. Geldiğimizde beri personel maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Ben çalışan kişinin maaşını ödemeden 'Kızım bana çay getir' diyemem. Ben o karakterde bir insan değilim.

Mali anlamda şu an en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın bütün kriterlerini Galatasaray karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Mali sıkıntımız bitti. Teşekkürlerin en büyüğü tabii ki taraftarlara. Her zaman maddi ve manevi bizlere destek oldular."

"Mezarımda bile unutmayacağım"

""Biz bu sene neler yaşadık? Nagatomo'nun ciğeri patladı, Emre'nin başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Emre'yi sahadan çıkarırken bile ben ceza aldım. Ben onu sahadan almasam oyuncu bana bir daha nasıl güvensin? Onlar, bana baba gözüyle bakarlar. Bu sene sabahlara kadar ağladığım çok gece oldu. İnanılmaz bir maddi sıkıntıyla boğuştuk. Yüce Allah hepsinin kolaylığını verdi. Şükürler olsun. Oğlum Yasin'in Rize'de darp edilmesini gördüm. Sanırım bu olayı mezarımda bile unutmayacağım. O gün benim kollarımı kilitleyip oğlumu kurtarmama izin vermeyen o arkadaşa da selam olsun."

"Alan transferinde her şey bitmişti"

"Transferleri şu an konuşmak Galatasaray'a zarar verir. İstediğimiz futbolcuyu direkt söylemeyiz. Bazı stratejiler vardır. Piyasayı kızıştırırsınız. Bizim bir Alan transferimiz vardı. Dubai'ye gittik, her şey bitmişti. Çocuk da bize gelmek istemesine rağmen son anda Çin kulübünün istekleri işi bozdu. Böyle şeyleri konuşmamak lazım."

Arda Turan açıklaması!

"Ben Hakan'ı transfer etmek istiyorsam kulübüyle oturduğumda 'Bana Mehmet'i ver.' derim. Kulüp vermezse 'O zaman Ahmet'i ver.' derim. Onu da vermezse 'Ya bari Hakan'ı verin.' derim. Yani ilk alacağım oyuncuyu en son söylerim ki fiyatı artmasın.

Arda Turan transferi konusunda ise benim bildiğim bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum. Şu an Başakşehir'in ve Barcelona'nın futbolcusu. Bizim genç, istekli, çimleri parçalayacak oyunculara ihtiyacımız var. Altyapımızda çok iyi oyuncularımız var. Altyapıya para yatırarak Ozan Kabak gibi Yunus Akgün gibi oyuncular yetiştireceğiz."

Fenerbahçe ve Başakşehir yorumu!

"Fenerbahçe bu sene kötü gitti diye hep kötü olacak diye bir şey yok. Gelecek sene çok farklı bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Aziz Bey de ilk geldiğinde başarısız olmuştu ama sonrasında başarılar geldi. Başakşehir ise senelerdir bu lige renk katıyor. Bir de seyircileri olsa çok daha iyi iş yapabileceklerini düşünüyorum. Hakikaten çok başarılılar."

"Nihat Özdemir, Fenerbahçe şapkasını çıkaracaktır"

"Nihat Özdemir'in Fenerbahçe şapkasını çıkarıp görev yapacağına eminim. Ama orada bizi de temsil edecek arkadaşların olmasını istiyoruz, kendisiyle de konuşuyoruz. Yabancı sayısı ise bir anda düşürülecek bir şey değil. Kademeli şekilde azaltılmalı. Hemen azaltılırsa kulüpler çok büyük zarar görür. Türkiye'de şu an maalesef Türk oyuncu bulamıyoruz."