Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm son durum Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da, yaklaşık 4 bin 400 hak sahibinin bulunduğu alanda, yıl sonuna kadar tüm ihaleleri yapmak suretiyle, kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını belirterek, "En kısa zamanda da hak sahibi vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını veriyor olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da TOKİ tarafından inşası devam eden kentsel dönüşüm alanındaki konutları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve bakanlık bürokratları da Bakan Kurum'a eşlik etti.

Sahadaki fiili çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Kurum, 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlara Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm sözü verdiklerini hatırlattı. 19 Mayıs’ta süresi dolan genelge kapsamında bazı ilçelerdeki riskli alanların da incelemelerini yaptıklarını ifade eden Kurum, en acil ve öncelikli risk taşıyan alanlarda kentsel dönüşümü başlatacaklarını söyledi. Bakan Kurum, kentsel dönüşümü 5 yıllık süreçte hazırlanacak master plan çerçevesinde yürüteceklerini söyledi.

Kurum, "Bugün de Gaziosmanpaşa'da yaptığımız istişareler neticesinde, yaklaşık 4 bin 400 hak sahibinin bulunduğu alanda, yıl sonuna kadar tüm ihalelerimizi yapmak suretiyle, kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz ve en kısa zamanda da hak sahibi vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını veriyor olacağız." diye konuştu.

"Yatay mimari esaslı, az katlı inşa edilecek"

Kentsel dönüşümün bundan sonraki süreçte bakanlığın yapacağı en önemli işler arasında olduğunu belirten Kurum, bu yapıların yatay mimari esaslı, az katlı inşa edileceğini söyledi.

Türk kültürünü yansıtan projeler yapmak istediklerini dile getiren Kurum, şunları anlattı:

"Bakanlık olarak hiçbir gelir beklemeksizin vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini yürüteceğiz. Bu anlamda bizim pilot bölgelerimizden biri olan Gaziosmanpaşa'da yeteri kadar riskli alan ve bina söz konusu. Biz de bu boşaltılmış alanları bir an önce yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle bu kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz.

Burada hem Gaziosmanpaşa Belediyemiz sahada olacak hem de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz de işin içerisinde olacak ve uygulamaları da TOKİ Başkanlığımız yürütecek. Hızlı bir şekilde işlerimizi anahtar teslimi yapmak suretiyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Etaplar halinde de bu süreci tamamlayarak Gaziosmanpaşa'da bulunan ne kadar riskli, acil dönüştürülmesi gereken alan varsa bu alanların dönüşümünü yapmış olacağız."