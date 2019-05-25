Halde domates 1 liraya kadar düştü

Bu yıl fiyatı ile pazar tezgahlarında en çok konuşulan ürün olan domates, Antalya’da Toptancı Hal’inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen 1 TL’ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu. Domates, 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu.

Bu yıl fiyatı ile pazar tezgahlarında en çok konuşulan ürün olan domates, Antalya’da Toptancı Hal’inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen 1 TL’ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu.

Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından bahsettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal’inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen bu yıl ilk defa 1 TL’ye kadar düşerek 1 TL’den alıcı bulduğu ifade edildi.

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde Hal’de ise liste fiyatı 1 TL 10 kuruş oldu. Sofraların vazgeçilmezi domates 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. Antalya Toptancı Hali’nde bu yıl sezonu 3,50 TL’den açan domates, uzun zaman 3 ile 5 TL’den alıcı bulmuştu.

Diğer ürünlerin liste fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 0.70 kuruş, salatalık 0.70 kuruş, patlıcan 2.60 TL, dolmalık biber 2.50 TL, üç burun 1.80 TL, kapta biber 8 TL