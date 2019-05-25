HDP'li belediyeden şehit yakınlarına eziyet

HDP’li Derik Belediyesinden devlet yanlısı olduğu iddiası ile işten çıkaran 3 şehit yakını, 1 polis kardeşi ve 3 işçi önce çöp temizlik işlerine verildi ardından sigortaları kesilerek haberleri olmadan işten çıkarıldı. Şehit yakınları HDP’li Derik Belediye Başkanı ve yönetimine tepki göstererek yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirdi.

Derik'te 31 Mart yerel seçimlerinin ardından işten çıkarılan 7 işçi HDP'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve yönetimine tepki göstererek gerekçe gösterilmeden ve haberleri olmadan işten çıkarıldıkları için basın açıklaması yaptı. Derik Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyıp Eken tarafından yapılan açıklamada, HDP'nin yine terör örgütünün maşası ve taşeronluğuna soyunduğunu, terör estirmeye devam ettirdiğine dikkat çekilerek, önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde, şimdi de Derik ilçe belediyesinde bir kez daha bunun gözler önüne serildiğini söyledi.

Eken, "Şuan Derik'ten 7 tane işçi çıkardılar. Bunlar şehit ailesi ve devlet yakını olduğu için çıkarıldı. Derik Kaymakamı ve görevlendirme ile belediye başkanlığı yapan Hakan Kafkas ayrımcılık yapmadan herkese hizmet yaptı. Kaymakamımızın belediye başkanlığı dönemini örnek almalarını istiyoruz. Ayrımcılığa, şehit yakınlarının işten çıkarılmasına, çöpe verilmesine razı değiliz” dedi.