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Altaylı'dan tartışılacak sözler: 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler

Altaylı'dan tartışılacak sözler: 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Çakarlı araçlarla ilgili verilen talimata ilişkin "O çakarı takınca birden bire kendilerini adam zannetmeye başlıyorlar. Ruhlarındaki eziklik ortadan kalkıyor. Kendilerini önemli ve değerli görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Bu ceza ne, teşekkür mü ediyorsunuz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yine en üst düzeyde talimat verildi. ‘Makam araçlarınızdaki çakarlı lambaları sökün’ talimatı. 10 değil, 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler. Hiç boşuna uğraşmasın kimse." diye yazdı.

"Niye? Çünkü Ezikler"

"Bu üçüncü kez verilişi. Ne demiştim, hatırlarsınız. ‘Sökmezler, bu ayrıcalıktan vazgeçmezler’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Evladını kes’ dese kesecek tarzda adamlar, ‘Çakardan vazgeçin’ gibi basit bir talimata uymamakta direniyorlar. Niye? Çünkü ‘Ezikler’ Şöyle bir çevrenize bakın. En sıradan bir günde, yanınızdan kaç adet çakarlı otomobil emniyet şeridini kullanarak geçiyor. 

"Kendilerini önemli ve değerli görüyorlar"

10, 20, 30... Genelde çok daha fazla. Cumhurbaşkanını, TBMM başkanını, bakanları, belediye başkanlarını anladık diyelim. Göreve giden polis araçlarının zaten hakkı var. Keza ambulansların da. Ya gerisi... Hiç böyle bir hakları yok. Ama o çakarı takınca birden bire kendilerini adam zannetmeye başlıyorlar. Ruhlarındaki eziklik ortadan kalkıyor. Kendilerini önemli ve değerli görüyorlar. 

"100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler"

Kimbilir belki de cinsel yetersizliklerini bile unutuyor olabilirler bu yolla. İktidar sahibi olduklarını zannediyorlar tahminen. O yüzden 10 değil, 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler. Hiç boşuna uğraşmasın kimse. 

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