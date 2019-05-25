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İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, ”Düşmanı uyarıyorum. ABD savaş gemilerini batırırız” diyerek sert tepki gösterdi.

Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek "ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. Bu savaş gemilerini en ufak hatalarında 2 adet füzemizle denizin dibine göndeririz" diye konuştu.

"Yanlış hesaplamalar yapmasınlar"

İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek ”Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

"Bu kararın karşısında durulmalıdır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır" demişti.

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