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Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun

Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun

Binali Yıldırım, katıldığı esnaf buluşmasında ''Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, servisçilere müjdeyi verdi.

"Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı olsun"

Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun.

23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Plaka tahdidi ne demek?

Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunmasının sağlanması amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılmasına denir. Bu tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.

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