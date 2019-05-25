Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun

Binali Yıldırım, katıldığı esnaf buluşmasında ''Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, servisçilere müjdeyi verdi.

"Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı olsun"

Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun.

23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.