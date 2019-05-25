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Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkürler Adriano

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı: Teşekkürler Adriano

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Adriano ile fotoğrafını paylaşarak, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

"Teşekkürler Adriano"

Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takıma büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, Milli Takıma giden Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve "Benim canım hocam" ifadelerini kullandı. Burak ardından sezon sonu sözleşmesi biten Adriano ile fotoğrafını paylaşarak, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.

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