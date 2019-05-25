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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktorlara askerlik müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktorlara askerlik müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MSB ile müşterek belirleyeceğimiz yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren hekimler, askerliğini yapmış sayılacak" açıklaması yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi. 

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"Askerliğini yapmış sayılacak"

-MSB ile müşterek belirleyeceğimiz yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren hekimler, askerliğini yapmış sayılacak. Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi: Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak.

"Asteğmen rütbesiyle terhis edilecek"

-Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak.

Her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi

-Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."

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