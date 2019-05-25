İBB'den İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00’a kadar AÖF giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu.

İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.

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İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00’a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek.



Başarılar dileriz.#ibb — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) 24 Mayıs 2019

AÖF Sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

Sınava girerken bu belgelere dikkat

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.