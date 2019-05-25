Kariyer ve iş konuları önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

İlişkiler anlamında bu hafta perşembe ve cuma günleri destekleniyorsunuz. 27 Mayıs-2 Haziran haftasında İkizler Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya işiniz ve kariyerinizle ilgili konular ve göz önünde olacağınız ortamlarla başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Merkür sizin burcunuzda ve kafanız rahat bir şekilde güne başlayacaksınız.

Fikir ve düşüncelerinizi diğer insanlarla paylaşmaktan korkmayacağınız haftalardan bir tanesi olacak. Özel hayatınızdaki insana karşı tutamayacağınız sözler vermemeye özen göstermelisiniz.

Özellikle perşembe günü yanıltıcı etkiler devre olabilir. Beraber iş yaptığınız insanlar bazı konularda kafanızı karıştırabilir. Gücünüzü etkin bir şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Para ile ilgili konular üzerinizde stres yaratabilir. İlişkiler anlamında bu hafta perşembe ve cuma günleri destekleniyorsunuz. Her türlü ilişkiden yana şansınızın yüksek olacağı günler olacak. Güzel bir hafta diliyorum.