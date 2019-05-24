Beşiktaş Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş ligi 3. sırada tamamlandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; ilk 45 dakikada hat-trick yapan Güven Yalçın kaydetti. Milli Takım'a imza atan Şenol Güneş, Vodafone Park'ta siyah beyazlı camiaya veda etti. Kasımpaşa ise ligi 39 puanla tamamladı.

Beşiktaş, sezonun son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, ligi 3. sırada bitirdi. Şenol Güneş'in veda maçında yıldızlaşan isim Güven Yalçın olurken, 20'lik yıldız hat-trick'le sezonu noktaladı.

Vodafone Park'ta sezonun son maçı Güven Yalçın şovla başladı. Henüz 10. dakikada Güven Yalçın şık bir golle Beşiktaş'ı öne geçirirken, 3 dakikada sonra Hajradinovic skora dengeyi getirdi. 44'te savunmanın hatasıyla bir kez daha ağları sarsan Güven Yalçın, 45+1'de hat-trick'i tamamladı ve Beşiktaş'ı soyunma odasına 3-1 önde götürdü.

İkinci yarıda tempo düşerken 67'te ağları sarsan Koita, Kasımpaşa'yı umutlandırdı. Ancak golden sonra yeniden vites yükselten Beşiktaş, farkı açacak fırsatlar yakalsa da maçta başka gol olmadı ve siyah beyazlılar, sezonu 3-2'lik galibiyetle bitirdi.

Bu sonuçla sezonu 65 puanla 3. sırada noktalayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Maçtan önemli dakikalar

10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, şık bir çalımla Ben Youssef'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Güven'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta iki direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

13'üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafez yerden çevirdi. Vida'nın müdahalesinin ardından topla buluşan Koita, boş durumdaki Hajradinovic'i gördü. Hajradinavic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından ağlara gitti: 1-1.

44'üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Caner'in ortasında Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Atiba'nın tekrardan doldurduğu top Kasımpaşa savunmasında Ben Youssef'ten sekti. Kale önünde topla buluşan Güven Yalçın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

45+1'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic, çizgiye indikten sonra boş durumdaki Güven'i gördü. Müsait durumdaki Güven'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

67'nci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e düşürdü. Ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan'ın pasında İlhan Depe savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içinde İlhan'dan seken topla buluşan Koita'nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Karius'un sağından ağlarla buluştu.

76'ncı dakikada Larin mutlak pozisyondan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner ceza sahası içindeki Larin'i gördü. Larin'in müsait durumda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

77'nci dakikada savunmada Vida'nın hatasıyla topla buluşan Hafez, Karius'un önde olduğu aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

79'uncu dakikada sağ kanattan topla içeri giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Karius'tan döndü. Dönen topta Koita bekletmeden vurdu. Karius açıyı hemen kapattı.

88'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Güven'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi. Dönen topta Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ: 3 - 2 :KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip (Dk. 71 Mustafa), Vida, Mirin, Caner, Atiba, Quaresma (Dk. 55 Lens), Kagawa (Dk. 80 Oğuzhan), Ljajic, Larin, Güven

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Tarkan, Pavelka, İlhan (Dk. 70 Veigneau), Hajradinovic (Dk. 62 Heintz, Trezeguet, Koita (Dk. 84 Perica)

GOLLER: Dk. 10, Dk.44 ve Dk. 45+1 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 13 Hajradinovic, Dk. 67 Koita (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Ljajic, Lens (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Lens (Beşiktaş)