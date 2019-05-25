HABER /  İYİ PARTİ

Akşener: Gerekçeli kararda gerekçe bulamadık

Akşener: Gerekçeli kararda gerekçe bulamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararına yönelik, "Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış." dedi.

Akşener, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye siyaseti için önemli bir oluşum olduğunu savunarak, "Büyük bir mücadele verdiniz. İyi ve cesur olmanın dışında herhangi bir tanımla izah edilemeyecek bir iş başardınız. İYİ Parti diye bir siyasi organizasyon hiç olmasaydı Türkiye bugün hangi şartlarda neyi tartışıyor olurdu? 31 Mart seçim sonuçlarının böyle olmasını sağlayan İYİ Parti'dir." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının ardından tüm illerde çalışma yaptıklarını kaydeden Akşener, "Türkiye'de her ilin seçmeninin farklılaştığını gördük. Konya, Aksaray, Karaman, Niğde ve Nevşehir, bunları aynı seçmen kitlesine sahip iller zannederdik. Buralarda farklı seçmen davranışları olduğunu öğrendik. İllerimizde şimdi seçmen bazlı çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, tüzük kurultayına ilişkin şunları söyledi:

"Olağanüstü tüzük tadilat kurultayımız var. Biz apar topar kurulmuş bir partiyiz. Bu kurultayı yapma nedenlerimizden birisi uygulamadaki bazı aksaklıkları düzeltmektir. Çok büyük değişiklikler yok. Bir diğer amacımız da seçim olur olmaz 81 ilin il başkanlarıyla 6'şar kişi bir araya geldik. Şimdi kurucularımız ve üst kurul delegelerimizle de yarın bir araya geldiğimizde istişare toplantılarımızı tamamlamış olacağız. İki amacımız var."

YSK'nin gerekçeli kararı hatırlatılan Akşener, "Biz, gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Sayın Erdoğan talimat vermiş, YSK yerine getirmiş. Bunu gördük. Bir gerekçeye rastlayamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış. Kaybedeceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber
UEFA'dan Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber
Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap
Abdullah Avcı'dan 'gidecek mi kalacak mı' sorusuna cevap
Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'a 'kasıtlı haber' tepkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'a 'kasıtlı haber' tepkisi
Muğla'daki cinayetin nedeni yasak aşk çıktı
Muğla'daki cinayetin nedeni yasak aşk çıktı
Körfez'de feci kaza: TIR altına aldı metrelerce sürükledi
Körfez'de feci kaza: TIR altına aldı metrelerce sürükledi
CNN Türk'ten İmamoğlu'na yalanlama
CNN Türk'ten İmamoğlu'na yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Perşembe gününe dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Perşembe gününe dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm 2. fragmanı
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Yeni istihdamlar sağlık çalışanlarına nefes aldıracak
Yeni istihdamlar sağlık çalışanlarına nefes aldıracak
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Yorumlar 3 yorum