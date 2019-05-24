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Fransa’da bombalı paket patladı 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Fransa’da bombalı paket patladı 8 yaralı

Fransa’nın Lyon kentinde bir bombalı paketin patlaması neticesinde biri çocuk, en az 8 kişi yaralandı. Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı belirtildi.

Fransa’nın Lyon şehrinin 2. bölgesinde bulunan Victor Hugo Caddesinde meydana gelen patlamada biri çocuk olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı duyuruldu.

Yerel medya, paket içinde çivilerin bulunduğunu; patlama ile bunların etrafa saçıldığını yazdı.

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