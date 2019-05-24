Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul'da seçimleri iptal ettiği kararın gerekçesine "Yok hükmünde" değerlendirmesini yaptı.

31 Mart'ta yapılan İBB Başkanlığı seçimleri AK Parti'nin itirazı sonucu YSK tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da seçimleri neden iptal ettiklerini 250 sayfalık gerekçeli kararla açıkladı.

Tek cümle söyledi

Gerekçeli kararla ilgili ne yorum yapılacağı merak edilen isimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

CHP Genel Merkezi'ndeki ağaç dikme törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, gerekçeli kararla ilgili tek cümlelik şu yorumu yaptı: "YSK bu kararla kendini yok hükmünde saymıştır."