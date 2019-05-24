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Hindistan'da eğitim binasında korkunç yangın : 15 öğrenci öldü

Hindistan'da eğitim binasında korkunç yangın : 15 öğrenci öldü

Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta bir eğitim merkezinde çıkan yangında 15 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Gujarat eyaleti Başbakan Yardımcısı Nitin Patel, yaptığı açıklamada, Surat kentinin Sarthana bölgesinde bir binada çıkan yangında özel derse katılan öğrencilerden 15'inin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Patel, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özel derslerin verildiği binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarındaki camlardan, yangın ve yoğun dumandan kaçan bazı kişilerin atladığı görülüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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