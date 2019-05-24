3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?

İstanbul Havalimanı açıldı seferler başladı. Peki İstanbul Havalimanı'na otobüsle gitmek isteyen vatandaşlar hangi otobüsleri kullanacak, otobüs sefer saatleri kaç ve nerelerden otobüs kalkıyor?

Büyük bir titizlikle sürdürülen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda artık tüm uçuşlar başladı. İçerisi bir havalimanının yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir eğlence merkezine de dönüşen devasa yapıya nasıl gidileceği ise merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere Arnavutköy ilçesinin sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na otobüs seferleri düzenlenmeye başlamıştı. Peki ama taksi ile gitmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek?

İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için havalimanı servislerinin sefer saatleri belli olurken, ilçelere göre taksi tarifeleri de açıklandı. Yoğunluğun her geçen gün arttığı havalimanına taksi ile gitmek isteyenler, bulunduğu bölgeye göre en az 70, en fazla ise 230 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.

Ancak belirlenmiş olan ücretler, trafik akışına ve yol durumuna göre de değişkenlik gösterebilecek. Bu fiyatlar, tahmini ulaşım süresi olarak belirlenen 1 saate göre hesaplandı.

İşte ilçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

4. Levent - 100 TL

Alibeyköy - 90 TL

Ataşehir - 150 TL

Avcılar - 140 TL

Bağcılar - 105 TL

Bahçelievler - 120 TL

Bakırköy İDO - 150 TL

Başakşehir - 85 TL

Bayrampaşa - 120 TL

Beşiktaş - 110 TL

Beylikdüzü - 120 TL

Beyoğlu - 120 TL

Büyükçekmece - 130 TL

Beykoz - 120 TL

Çatalca - 100 TL

Çekmeköy - 160 TL

Dudullu Terminali - 160 TL

Esenler - 115 TL

Esenler Otogarı - 110 TL

Esenyurt - 130 TL

Eyüp - 120 TL

Fatih - 130 TL

Gayrettepe - 100 TL

Gaziosmanpaşa - 110 TL

Göktürk - 70 TL

Güngören - 130 TL

Harem Otogarı - 150 TL

Kabataş - 120 TL

Kadıköy - 180 TL

Kartal - 180 TL

Küçükçekmece - 120 TL

Maltepe - 160 TL

Pendik - 220 TL

Pendik Hızlı Tren - 220 TL

Sancaktepe - 180 TL

Sultanbeyli - 180 TL

Sultangazi - 90 TL

Mecidiyeköy - 120 TL

Taksim - 120 TL

Tuzla - 230 TL

Ümraniye - 150 TL

ÜSküdar - 140 TL

Yenibosna Metrobüs - 130 TL

Yenikapı İDO - 130 TL

Zeytinburnu - 130 TL

Zincirlikuyu - 100 TL