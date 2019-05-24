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CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi

CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanların görevlendirilmesini gerekçe göstererek iptal eden YSK'nın 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında yine kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiği öne sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınmasını talep ettiği öğrenildi.

İptale gerekçe gösterilen durumun yeniden ortaya çıkmasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

''Mızıkçılık yaptırmayacağız ama bunu bilsinler''

CHP’li Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sandık kurullarını oluşturanlar onlar. Sandık kurullarındakiler memur değil diye seçimi iptal eden onlar. Şimdi 23 Haziran için oluşturulan sandık kurullarına yine memur olmayanları atayanlar yine onlar. Bu seçimden sonra bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ama bunu bilsinler. Hem sandık kurullarını kendileri belirleyip hem de kendi belirledikleri sandık kurullarında memur olmayanlar var diyerek seçim iptal edenler şu an kendi yaptıklarına, söylediklerine bile inanmıyorlar.

Beykoz’da devlet memuru olmayanları sandık kurullarına üye yazdıklarını tespit ettik. Bugün sandık kurullarıyla ilgili itirazlar için son gün. İstanbul’un tüm ilçelerinde incelemelerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz.

Beykoz’da tespit ettiğimiz durumla ilgili hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. 23 Haziran’dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarında istediğini alamayan, siyaset sahnesinde aradığını bulamayanlar milletin iradesi dışında başka yollardan medet ummaktan vazgeçsinler.

''Halkın gerekçeli kararını gördüklerinde hiç şaşırmasınlar''

Gerekçelendiremedikleri bir kararla halkın iradesini gasp edenler, 23 Haziran’da halkın gerekçeli kararını gördüklerinde hiç şaşırmasınlar. 23 Haziran’da hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak.”

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