Sevgilisi öldürdürüp soydu! Bu adama iyi hal indirimi verildi

BOLU'da, sevgilisi Dilek Diner'i (38) boğarak, öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 lirasını alıp, kaçan ve 3 ay sonra yakalanan Tevfik Kor (34), tutuklu yargılandığı davada, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında, meydana geldi. Kılıçarslan Mahallesi D-100 yolu yakınında atıl durumdaki otelin 2'nci katında yer alan boş odaya, hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Cansız bedenin, 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i, sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak, öldürdüğü saptandı.

Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan 1 gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince

yakalanarak, gözaltına alındı. Kor, sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kor hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tevfik Kor, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Kor, ağlayarak, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği sanığın cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 15 yıla indirdi. Heyet, ayrıca sanığa, Dilek Diner'in cep telefonu, şarj cihazı ile 150 lirasını çaldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza da 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 6 yıl 3 aya düşürüldü. Sanık Tevfik Kor, 2 suçtan toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tevfik Kor, önceki duruşmalarda, Dilek Diner ile otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm" demişti.