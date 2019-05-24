Saman nezlesi hakkında bilmeniz gerekenler! Bu aylara dikkat

Bulunduğumuz aylarda polenlerden dolayı meydana gelen saman nezlesi ile ilgili açıklamalarda bulunan KBB Uzman Dr. Fatih Bingöl, uyarılarda bulundu.

Kuru ve rüzgarlı havalarda atmosferdeki polen sayısının arttığı bu durumlarda dışarada fazla durulmamasının yanı sıra kapı ve pencereleri sıkı kapatmak yardımcı olabileceğini söyleyen Bingöl, Saman nezlesi tedavisinde ise antihistaminik haplar veya antihistaminik ilaçlarla kompine ilaçlar ve burun spreyleri etkili olduğunu belirtti.



Saman nezlesinin sıklıkla ilkbahar aylarında ortaya çıkan ama yıl boyuncada devam edebilen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Bingöl "Hapşırma, burun akıntısı, burunda tıkanıklık gözlerde ve damakta kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetler ile insan yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen alerjik bir rahatsızlıktır." şeklinde konuştu.

Ne gibi şikayetler görülür

Saman nezlesi olan hastalarda şikayetler tipiktir. Şikayetlerin yanı sıra deriden ve kandan yapılan testler tanı koymaya yardımcıdır. Alerjik rinitin tedavisi hastalığı tamamen ortadan kaldırmayıp hastanın şikayetlerini ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Bu hastalarda alerjiye neden olan maddelerden uzak durmak tedavi için önemlidir ama ne yazık ki bu her zaman mümkün olamamakta yinede hastaların alacağı bazen önlemler vardır.

Alınabilecek önlemler

Örneğin kuru ve rüzgarlı havalarda atmosferdeki polen sayısı artar bu durumlarda dışarada fazla durmamak kapı ve pencereleri sıkı kapatmak yardımcı olabilir. Saman nezlesi tedavisinde antihistaminik haplar veya antihistaminik ilaçlarla kompine ilaçlar ve burun spreyleri etkilidir”