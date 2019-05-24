Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ''Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii’ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocakve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Namazın ardından düzenlenen kısa törenle, Hacı Osman Torun Camii ibadete açıldı.



''Tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz''

Müslüman ülkelerde yaşananlar nedeniyle sıkıntılı bir Ramazan yaşandığını anlatan Erdoğan, “Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.



''İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız''

23 Haziran’da yapılacak seçimleri de hatırlatan Erdoğan, “Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferi ile bu işi noktalayalım” dedi.



