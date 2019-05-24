Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

HAKKARİ'de PKK'lı teröristler, yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. 1 askerimiz şehit oldu.
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit oldu.
"Ateş altına alındı"
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı" denildi.
Hava destekli operasyon başlatıldı
Öte yandan, saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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