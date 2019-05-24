İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?

Ramazan bayramına sayılı günler kala işsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu. Beklenen açıklama İŞKUR'dan geldi. İŞKUR issizlik maaşlarının bayram öncesi ödeneceğini duyurdu. Peki işsizlik maaşları ayın kaçında ödenecek?

İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran’daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki toplam varlıklar, 2017 yılından beri reel olarak azalıyor. İşverenin nisan ayında İşsizlik Fonu’ndan kullandığı teşvik ve destekler, işçi ve işveren primi olarak yatırdığı tutarı geçti.

İşsizlik Fonu, 1999 yılında kuruldu. Fona işçi ücretleri üzerinden yüzde 1 işçi primi, yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 de devlet katkısı toplanıyor.

2016 yılında 100 milyar lira sınırını aştı

2002 yılı mart ayından itibaren işsizlik maaşı ödemeleri başladı. Başarıyla yönetilen İşsizlik Fonu, yıllar içinde yapılan düzenli ödemelerle Türkiye’nin en büyük fonu haline geldi. Fon varlıkları 2016 yılında 100 milyar lira sınırını aşmakla birlikte, varlıklardaki artış son yıllarda ivme kaybetti.

Enflasyonu yenmeyi başardı

Fon varlıkları 2015’te yüzde 14.35 artarken, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış yüzde 5.71 oldu. Böylece fon varlıkları 2015’te reel olarak yüzde 7.84 oranında arttı. 2016 yılında fon varlıklarındaki reel artış yüzde 0.85’de kalmış olsa da enflasyonu yenmeyi başardı.

2017 yılında ise fon varlıkları yüzde 13.09 artarken, Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 15.47 oldu. Fon varlıkları reel olarak yüzde 2.28 oranında geriledi. 2018 yılında kan kaybı daha da arttı. Fon varlıklarındaki artış yüzde 9.36’da kalırken, Yİ-ÜFE yüzde 33.64 oranında arttı. Başka bir ifadeyle İşsizlik Fonu 2018 yılında reel anlamda yüzde 18.17 oranında azaldı. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ise fon varlıkları yüzde 2.01, Yİ-ÜFE de yüzde 5.18 oranında arttı. Fon varlıkları reel anlamda yüzde 3.02 oranında azaldı.

İşveren yatırdığından daha çok alıyor: Nisan ayında işverenlerce fona işçi ve işveren primi olarak 1 milyar 306 milyon lira para yatırıldı. Buna karşılık aynı ay fondan işverene sadece teşvik ve destek ödemeleri için 1 milyar 345 milyon lira aktarıldı. Fondan aktif işgücü programları ve işbaşı eğitim programları için de sırasıyla 746 ve 256 milyon lira harcandı. Aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ile işverene bedava işgücü sağlandığı için aslında bu ödemeler de işverene yapılmış oldu. Fondan yapılan işsizlik maaşı ödemeleri mart ayında 678 milyon lira iken nisan ayında 1 milyar 57 milyon liraya tırmandı.

Kimler işsizlik maaşı alabilir

Fondan maaş almak için aranan koşullar şöyle:

- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine bağlı olarak çalışmak.

- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak.

- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkartılmış olmak.