Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı

SpaceX uzay teknolojisi şirketi dünyaya güvenilir, ucuz ve hızlı internet sağlamak amacıyla 60 adet “Starlink” uydusunu Florida’dan uzaya fırlattığını duyurdu.

SpaceX milyarlarca dolarlık projenin gelişimine dair faaliyetlerini şimdiye dek sır gibi sakladı. Şirket, her biri 227 kg ağırlığındaki Starlink uyduları ile internete erişimi yaygınlaştırmayı ve erişim hızını artırmayı planlıyor.

Falcon-9 türü bir rokete yerleştirilen uyduların fırlatmadan bir saat sonra başarılı bir şekilde yörüngelerine yerleştiği açıklandı.

Teknoloji girişimcisi Elon Musk’a ait şirket, Starlink ağı için toplamda 12 bin uzay aracı fırlatmayı planlıyor.

Elon Musk'un milyarlık projesi

Birden fazla yüksek verimli antene ve bir güneş paneline sahip platformlarda, itme sağlamak için elektrik yüklü kripton atomlarını tahliye eden bir sistem bulunuyor. Tahrik sistemi ayrıca, uydunun gökyüzündeki konumunu koruyacak ve kullanım ömrünün sonunda uydunun düşmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

SpaceX, uyduların tasarımında uygulanan güvenlik standartlarının var olanların ötesinde olduğunu söyledi.

Musk: “Proje gelirlerini Mars’ta kullanmak istiyoruz”

Olay teknoloji dünyasında önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor; zira şu anda dünya çevresinde kullanımda sadece iki bin uydu bulunuyor. SpaceX projeyi tamamlaması durumunda -12 bin uydu ile- bu sayıyı çok geride bırakmış olacak.

Fakat uyduların sayısının artması, farklı sebeplerle fırlatılmış uyduların çarpışma ihtimali üzerine endişeler yarattı. “Uzay otobanlarının” kalabalıklaşmasının çarpışmaları ve uzaydaki enkaz miktarını artıracağı yorumları yapılıyor.

SpaceX bu ihtimale karşı uyduların, yörüngeyi takip edip çarpışmadan otomatik olarak kaçınmalarını sağlayacak teknolojilerle donatıldığını söyledi. Ayrıca Starlink uyduları, malzemesinin yüzde 95’i dünyaya düşerken atmosferde yanacak şekilde tasarlandı.

Musk, küçük çaplı genişbant kapsamının sağlanması için altı, orta çaplı kapsamın sağlanması için ise 12 kadar roketin daha fırlatılması gerektiğini söyledi.

Musk telekomünikasyon ağından elde edecekleri geliri, Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir ya da Ay’da bir üs kurmak gibi başka fikirleri için kullanmak istediğini belirtti.