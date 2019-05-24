HABER /  SPOR

Şenol Güneş A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

Şenol Güneş A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakalar öncesinde on gün süreyle Antalya'da kamp yapacak.

Ay-Yıldızlılar, kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Asya kıtasının temsilcilerinden Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak. 

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tek isim
Şenol Güneş'in Galatasaray ve Fenerbahçe'den tek isim çağırmasının yanı sıra Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ü aday kadroya davet etmesi dikkat çekti.

Şenol Güneş, oynanacak maçların aday kadrolarını şu şekilde açıkladı: 

A Milli Takım, sezonun son maçları oynandıktan sonra 27 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, ilk antrenmanlarını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek. Milli Takımımızın maç programı ise şu şekilde olacak: 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..
Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün ele geçirildi
Operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün ele geçirildi
Mars bileti nedir NASA 2020 Mars'a isim yazdırma nasıl olur?
Mars bileti nedir NASA 2020 Mars'a isim yazdırma nasıl olur?
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Teknosa'dan bayram kampanyası: 299 TL yerine 1 TL
Teknosa'dan bayram kampanyası: 299 TL yerine 1 TL
Yorumlar 6 yorum