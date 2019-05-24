Şenol Güneş A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakalar öncesinde on gün süreyle Antalya'da kamp yapacak.

Ay-Yıldızlılar, kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Asya kıtasının temsilcilerinden Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tek isim

Şenol Güneş'in Galatasaray ve Fenerbahçe'den tek isim çağırmasının yanı sıra Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ü aday kadroya davet etmesi dikkat çekti.

Şenol Güneş, oynanacak maçların aday kadrolarını şu şekilde açıkladı:

A Milli Takım, sezonun son maçları oynandıktan sonra 27 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, ilk antrenmanlarını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek. Milli Takımımızın maç programı ise şu şekilde olacak: