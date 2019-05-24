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Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu

Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu

Sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki Barış Canımana’nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuksuz sanık Canımana’nın 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Beyoğlu'nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen Barış Canımana'nın (23) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barış Canımana katılmazken, davacı Fatih Adalıgil ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'ni temsilen avukatlar hazır bulundu. 

“Eylemi canavarca işlediği açık” 

Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirten müşteki Fatih Adalıgil, veterinerlik yaptığını söyleyerek, “Televizyonlarda dönen videoyu görünce kedinin kliniğimde baktığım kedi olduğunu anladım. Bu olay nedeniyle şikayetçiyim” dedi. Söz verilmesi üzerine konuşan müşteki avukatı Nahide Esra Danışman ise, sanığın eylemi canavarca işlediğinin açık olduğunu söyleyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme müşteki avukatının dinlenilmesinin ardından karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme sanığın vahşice ve sebepsiz yere ‘mala zarar verme' suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakılmadı.

İddianameden 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Barış Canımana'nın olay günü 02.00 sıralarında Beyoğlu'nda müşteki Fatih Adalıgil'e ait kediyi yakaladığı aktarıldı. Canımana'nın kediyi yere vurduğu ve öldürdüğü açıklanan iddianamede sanığın ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme' suçundan 3 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.  

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