HABER /  GÜNCEL

Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..

Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..

İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014 yılında, 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanığı, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 60 bin 800’er lira adli para cezasına çarptırırken, 16 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.

Taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirten Ceza Dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle verilen bu kararla yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.

9 sanığın para cezası kesinleşti

Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir, ve Mert Çanakçı hakkında verilen adli para cezaları kesinleşti. Sanıklar bu para cezalarını ödeyecek. Beraat eden 16 sanık ise Yargıtay'a başvurabiliyor.

Ne olmuştu?

Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014 tarihinde, işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. Olaydan sonra 25 kişi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonucunda sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların suçu taksirle işlemesi ve tali kusurlu olmalarını göz önünde bulundurarak hapis cezasını 60 bin 800’er lira adli para cezasına çevirdi. 16 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Dosya İstinaf’a taşındı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
Hemşire doktor kocasını bıçakladı pişman olunca hastaneye götürdü
Hemşire doktor kocasını bıçakladı pişman olunca hastaneye götürdü
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
Amazon insan duygularını anlatabilecek cihaz geliştirdi
Amazon insan duygularını anlatabilecek cihaz geliştirdi
Naz Mila kaç yaşında aslen nereli eski sevgilisi olay olmuştu!
Naz Mila kaç yaşında aslen nereli eski sevgilisi olay olmuştu!
Yorumlar