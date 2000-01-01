PTT AŞ’DEN RAMAZAN AYI KAMPANYASI

PTT AŞ’DEN RAMAZAN AYI KAMPANYASISPONSORLU
PTT KART RAMAZAN'DA KAZANDIRACAK
PTT AŞ, müşterilerine PTT Kart ile 1-31 Mayıs tarihleri arası yapılan 50 TL ve üzeri birinci, ikinci ve üçüncü alışverişlerinde 5 TL olmak üzere toplamda 15 TL hediye puan verecek.
Türkiye’nin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ramazan ayı boyunca yaptığı kampanyalarla da müşterilerinin yüzünü güldürecek.
PTT Kart kullanıcıları “Ramazan Ayı Kampanyası” doğrultusunda 1-31 Mayıs tarihleri arasında 50 TL ve üzeri yapacakları harcamalarda toplamda 15 TL hediye kazanacak.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, Ramazan ayı boyunca da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
PTT Kart müşterilerinin Ramazan ayı boyunca yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişten kazanacakları 15 TL, kampanya bitiminden bir ay sonra müşterilerin PTT Bank hesabına aktarılacak.
Kampanya, alkol ve tütün ürünleri hariç tüm alışverişlerde geçerli olup, PTT Kart ön yüzünde kart numarası 677047 ile başlayan kartlar kampanyaya dâhil edilmeyecektir.
Kampanyaya katılmak için PTT Kart sahiplerinin, hesap aktivasyonu sırasında Postaweb ekranına gelecek olan “Müşteri PTT hizmetleri ile ilgili bilgilendirme almak istiyor mu?” sorusunu “EVET” olarak yanıtlaması gerekiyor.