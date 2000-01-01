PTT AŞ’DEN RAMAZAN AYI KAMPANYASI

PTT KART RAMAZAN'DA KAZANDIRACAK PTT AŞ, müşterilerine PTT Kart ile 1-31 Mayıs tarihleri arası yapılan 50 TL ve üzeri birinci, ikinci ve üçüncü alışverişlerinde 5 TL olmak üzere toplamda 15 TL hediye puan verecek.