Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, PKK lideri Abdullah Öcalan'a görüşme izni verilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini değerlendiren Kurtulmuş NTV'de yaptığı açıklamada "Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu. Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

Öcalan'a görüşme izni politik değil

Abdullah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesinin İstanbul seçiminin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış. Bu hukuki bir konudur. Bir terör örgütünün başı İmralı'da bulunuyor. Bazı zamanlar görüşmesi kaldırılıyor, bazı zamanlar izin veriliyor. O anki şartlar içerisinde adım atılıyor. Siyasetle alakası olan bir süreç değil. İmralı'da avukat görüşmesinin sağlanmasının politik duruma çekilmesini doğru bulmuyorum.