Müge Anlı'da Ecrin bebekle ilgili gelişme! Amca porno sapkını çıktı

Üvey baba yüzbaşı üniforması ile dolandırmış

Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz ile ilgili iddialarda programa damga vurdu. İddialara göre Deniz'in 40 bin TL den fazla borcu var ve bu borçtan dolayı Ecrin'in başına bir iş gelmiş olabilir. Diğer bir iddia ise Deniz'in asker kıyafeti giyerek dolandırıcılık yaptığı yönde. Bunu dile getiren de annesi oldu. Deniz ise bütün bu söylentileri yalanladı.