HABER /  GÜNCEL

Operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün ele geçirildi

Operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün ele geçirildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün, 20 saat ile 180 saat kordonu ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa’da önceden belirlediği işyerlerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satıldığını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı çeşitli adreslere 21 Mayıs’ta eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 16 kilo tütün, 9 bin 755 sigara kağıdı ve filtresi, bin 362 elektronik sigara,  bin 300 elektronik sigara likidi, 65 atomizer ile 20 saat ve 180 saat kordonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..
Mecidiyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör kazası davasında flaş karar 16 sanık..
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Mars bileti nedir NASA 2020 Mars'a isim yazdırma nasıl olur?
Mars bileti nedir NASA 2020 Mars'a isim yazdırma nasıl olur?
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
Sahipli kediyi yere vurarak öldürmüştü cezası belli oldu
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Yüz estetiği nasıl yapılır operasyon kaç seans sürer?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar