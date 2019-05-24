Yeni dönemde kaç bin bekçi alımı yapılacak? Bakan Süleyman Soylu açıkladı

Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi. Soylu ayrıca, İstanbulun dünyanın en temiz 3'üncü metropolü olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesislerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır diyen Soylu devamında, şu da bilinmelidir ki Türkiye’yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna yönelik gerçekleşecek bir halel elbette ki hepimizi ve Türkiye’nin geleceğini ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar” şeklinde konuştu.

Bekçi alımı

Soylu ayrıca şunları söyledi;

8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz.