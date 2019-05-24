Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları

Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları

Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemikle gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni paylaşımlarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları - Sayfa 1

 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 23 Haziran İstanbul seçimleri kampanyasının çok konuşulan isimlerinden biri oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği Pontus polemiği ile dikkatleri üzerine çeken Göksu'dan yeni tweetler geldi. Bazı medya organlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan 15 iddiaya Göksu, görseller eşliğinde tek tek yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları - Sayfa 2
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Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları - Sayfa 3
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Ekrem İmamoğlu ile kapışan Mehmet Tevfik Göksu'dan dikkat çeken İBB paylaşımları - Sayfa 4
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