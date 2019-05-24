Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koltuğa oturduğu günden beri yaşananları değerlendirdiği konuşmasında, '''Yetkilerimi almaya kalktılar vermedim, şirketlerle bunların neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz' dedi.

Yavaş, Dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, ‘Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''1 katrilyonluk ihale 188 milyon liraya tamamlandı''

Ankara Belediyesi'nin ihaleleri internetten yayınlanarak tüm kamuoyunun izleyeceği şekilde ilan edilmesinin önemine değinen Yavaş, şu iddiada bulundu.

Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk.

Yavaş ayrıca ''İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Ben İstanbul’da inşallah daha fazla başarı bekliyorum ve Ekrem İmamoğlu kardeşimi de sizlere emanet ediyorum’ diye konuştu.