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Kaan Ayhan bombası! Fatih Terim'in listesinde ilk sırada

Kaan Ayhan bombası! Fatih Terim'in listesinde ilk sırada

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde top koşturan 24 yaşındaki Türk oyuncu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik ekip nefes almadan yeni sezonun planlamasına başladı. Geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile el sıkışan sarı-kırmızılılar Sivassporlu Douglas'ın yanı sıra Şener Özbayraklı'yı da transfer döneminin açılmasıyla imza attırmayı planlıyor.

Semih, Maicon ve Ahmet Çalık yolcu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Devre arasında Sparta Prag'dan kiralanan Semih Kaya kulübüne geri dönecek. Al Nassr kulübüne Maicon'un önümüzdeki sezon dönmesi söz konusu değil. Takımda iki buçuk sezondur verim alınamayan Ahmet Çalık da satış listesine konulacak.

Kaan Ayhan listenin ilk sırasında
Galatasaray bu noktada en az iki yeni stoperi kadrosuna katacak. Galatasaray'ın birinci stoper adayı Almanya'nın Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde top koşturan 24 yaşındaki Türk oyuncu Kaan Ayhan. 1,84'lük savunmacıyı millî takımdan çok iyi tanıyan teknik direktör Fatih Terim, Kaan'ı ilk sıraya yazdı.


5 milyon euro gözden çıkarıldı
Bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir süreç geçiren Kaan için 5 milyon avroyu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Almanlarla temasa başladı. Fortuna Düsseldorf'ta 28 maçta forma giyip, 4 gol kaydeden, bir de asist yapan millî futbolcu piyasasını bir hayli yukarı çekti.

Pas yeteneğiyle ön planda
Özellikle Kaan'ın pas yeteneğine güvenen Terim, geriden oyun kurma becerisinden dolayı da futbolcuyu takımda görmek istiyor.

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