"İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci
İstanbul seçimi sonuçlarıyla ilgili "Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder" şeklinde açıklama yaptığı iddiasına İbrahim Tatlıses sert tepki gösterdi.
Türkücü İbrahim Tatlıses'in İstanbul seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edilmişti
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Ortaya atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, özellikle bu konuda sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti.
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Hemen her Cuma sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ‘Hayırlı Cumalar’ dileyen Tatlıses bu defa gündemdeki bu sözler hakkında da net ifadeler kullandı.
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İşte İbrahim Tatlıses’in yaptığı o açıklama: “Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı!
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