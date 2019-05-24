Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışta İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Önümüzde sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız inşallah. Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzel bir eser Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Özellikle Torun ailesinin bu sadaka-i cariyesini Rabbim kabul etsin.

Burası yoğun bir şekilde gelişiyor ve gelişirken bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz şudur: Merkezde camilerimiz yer alır ondan sonra binalarla gelişir. Burası ise önce binalar sonra cami yapılmış oldu. Külliye, gerek erkek, gerek bayan mescidiyle güzel bir örnek teşkil ediyor. Başta müftülüğümüz olmak üzere tüm yöneticilerimizin bu işin hakkını vermeleri gerekiyor.

"Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim"

Gerçekten sıkıntılı bir Ramazan geçiriyoruz. Afganistan'da olsun, Arakan'da olsun, Libya'da olsun... Önümüzde de sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız inşallah. Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim."