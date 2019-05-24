Vatan Partisi harekete geçti! Komünist Başkan hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye tabelasında "Dersim" yazılması kararına imza atan Belediye Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, belediye tabelasına 'Tunceli' yerine 'Dersim' yazılması yönündeki Belediye Meclisi kararının hukuksuz olduğunu savundu.

Suç duyurusu

Reyhan, "Suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kanunlara uymama ve görevi kötüye kullanma suçlarından Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Belediye Meclisi'nde karara onay veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Süleyman soylu ve Tunceli Valisi'ne seslendi

"Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e sesleniyoruz." diyen Reyhan, "Bu rezalete izin vermeyin. Bu sözde karar, önce valinin önüne gidecektir. Kararın reddedilmemesi halinde Vatan Partisi kararın iptali için ayrıca idare mahkemesine gidecektir. Bu kanun tanımazlığa izin verirseniz yarın her Belediye Meclisi kafasına göre il, ilçe isimlerini değiştirme cüretinde bulunur." ifadelerini kullandı.