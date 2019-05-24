HABER /  POLİTİKA

Vatan Partisi harekete geçti! Komünist Başkan hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi harekete geçti! Komünist Başkan hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye tabelasında "Dersim" yazılması kararına imza atan Belediye Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, belediye tabelasına 'Tunceli' yerine 'Dersim' yazılması yönündeki Belediye Meclisi kararının hukuksuz olduğunu savundu. 

Suç duyurusu

Reyhan, "Suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kanunlara uymama ve görevi kötüye kullanma suçlarından Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Belediye Meclisi'nde karara onay veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Süleyman soylu ve Tunceli Valisi'ne seslendi

"Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e sesleniyoruz." diyen Reyhan, "Bu rezalete izin vermeyin. Bu sözde karar, önce valinin önüne gidecektir. Kararın reddedilmemesi halinde Vatan Partisi kararın iptali için ayrıca idare mahkemesine gidecektir. Bu kanun tanımazlığa izin verirseniz yarın her Belediye Meclisi kafasına göre il, ilçe isimlerini değiştirme cüretinde bulunur." ifadelerini kullandı. 

Reyhan ve parti üyeleri, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci
Foto Galeri "İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Patates tarım alanaları genişliyor
Patates tarım alanaları genişliyor
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
Bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor ilk ödeme ne zaman?
Bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor ilk ödeme ne zaman?
Yorumlar 1 yorum