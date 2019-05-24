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Ramazan'da kilo almamak için bu şekersiz tatlıları tüketin

Ramazan'da kilo almamak için bu şekersiz tatlıları tüketin

Ramazan'da mutlaka sahura kalkılması gerektiğini vurgulayan uzman diyetisyen, iftarda mideyi çok doldurup tüm gün tüketilmesi gereken gıda ihtiyacını bir öğüne sığdırmamayı öneriyor.

Ramazan'da tatlı tercihi olarak sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Burçin Yücel, bol bol su içmemiz gerektiğini ifade etti. Konuşmasına devam eden Yücel, şu ifadelerde bulundu:

Bol bol su içmeyi unutmamak kilo almayı engelleyen unsurların başında geliyor. Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması ile birlikte haftada iki kez sütlü tatlı tüketip diğer günlerde meyve, kuru meyve ya da şekersiz tatlı tariflerinin tercih edilmesi gerekiyor

Tatlı ihtiyacını giderecek şekersiz tatlı önerileri;

3 malzemeli avokado puding
1 büyük olgun muz
1 adet çok olgun avokado
2 kaşık kakao
1-2 minik ( çekirdekleri çıkarılmış suda bekletilmiş) hurma

Bütün malzemeleri blenderdan pürüzsüz olana kadar geçiriyoruz. 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Çikolatalı çilek ve muz
1 adet muz
5-6 adet çilek
5-6 kare bitter çikolata
1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

Muzları yuvarlak şekilde doğrayıp çilekleri ikiye bölüyoruz. 30 dakika buzlukta beklettikten sonra bitter çikolatayı benmari usulü eritip içerisine hindistancevizi yağı katarak karıştırıyoruz. Buzluktan çıkardığımız meyveleri hazırladığımı karışıma batırıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. 15 dakika daha bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Çilekli dondurma
4-5 adet çilek
1 küçük boy olgun muz
1-2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı bal

Hepsini rondoda pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz.

Hurma Topları
15 adet çekirdekleri çıkarılmış ve sıcak suda yumuşatılmış hurma
1 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
10-12 adet çiğ badem

Tüm malzemeleri blenderdan geçirdikten sonra küçük toplar haline getiriyoruz. Ara öğünde 2-3 adet tüketilmesi ideal olacaktır.

Fırında Karamelize Elma
1 orta boy elma
2 yemek kaşığı kuru sarı üzüm
2 çay kaşığı erimiş hindistancevizi yağı
Yarım çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı hindistancevizi
¼ bardak su

Elmanın üst kısmını keserek iç malzeme eklenecek şekilde çekirdekleri çıkartılarak oyulur. Elmaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirilir. Diğer yandan iç malzemeleri karıştırarak uygun kıvama getirilir. Fırından çıkardığımız elmanın içine yerleştirilen iç malzemeleri ile 10 dakika tekrar fırınlanır. Fırından çıkardıktan sonra 1 dakika bal gezdirerek servis edilir.

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