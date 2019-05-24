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CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var

CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçim sürecinde reklam kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçim sürecinde adayların çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasında AK Parti'ye çok kritik bir uyarıda bulundu.

CHP'nin reklamcı Ateş İlyas Başsoy, YSK kararıyla 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçim sürecinde adayların çalışmalarına ilişkin T24'den Hakan Aksay'a açıklamalarda bulundu.

AK Parti'ye tabanındaki değişim 

AK Parti'nin tabanında büyük değişim yaşandığın altını çizen Başsoy, "Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var, AK Parti tabanındaki değişimi artık göremiyor" dedi. 

''Kente uyum sağladıkça siyasal tercihlerini değiştiriyor''

"İstanbul'a göç edenler kente uyum sağladıkça, geleneksel bağlarını ve siyasal tercihlerini değiştiriyor" diyen Başsoy, AK Parti'nin yürüttüğü 'karşıtlık' siyasetinin tükendiğini, suyun artık başka türlü aktığını söyledi.

''İmamoğlu daha fazla oy alacak''

31 Mart'ta seçmenin dünya kenti olan İstanbul için genç, dinamik ve başarılı bir adayı seçtiğini ifade eden Başsoy, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da daha fazla oy alacağını savundu. 

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