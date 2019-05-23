Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü

Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesinin tüm şirket, iştirak ve birimlerinde tasarruf tedbirleri devreye sokuldu.

Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü - Sayfa 1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinde tasarruf için düğmeye bastı. 

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Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü - Sayfa 2

Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Başkan Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyor. 

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Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü - Sayfa 3

Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı. 

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Mansur Yavaş'tan olay tasarruf hareketi makam araç sayısını kaça düşürdü - Sayfa 4

Kamuda tasarruf dönemine örnek olacak çalışmalar her birimde teker teker devreye sokulurken, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı. 

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