HABER /  GÜNCEL

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit 1 polis yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. 

Kaza, Eyüpsultan Ayvansaray Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı.

Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Kartal’ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Acılı aile ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Aynı kazada yaralanan polis memuru Uğurcan Aslanpay’ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesinde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var
CHP'nin reklamcısından AK Parti'ye değişim uyarısı Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var
Vatan Partisi harekete geçti! Komünist Başkan hakkında suç duyurusu
Vatan Partisi harekete geçti! Komünist Başkan hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı
Patates tarım alanaları genişliyor
Patates tarım alanaları genişliyor
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Yorumlar