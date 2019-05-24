Aldatan damadının kız kardeşini öldürdü serbest kaldı anne çıldırdı

Sanem Kulan’ın ailesinin avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da davaya müdahil olmasını talep ederek karara itiraz etti. Yargıtay da aynı görüşte olunca karar bozuldu. Tekrar görülen davada, sanığa verilen hapis cezası değişmedi. Ailenin avukatı tekrar Yargıtay’a başvurarak olayın sanığın tasarlayarak cinayeti işlediğini ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulü def etme kastı ile hareket ettiği iddiasıyla beraatini talep etti.