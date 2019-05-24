Aldatan damadının kız kardeşini öldürdü serbest kaldı anne çıldırdı
ZONGULDAK Ereğli ilçesinde kızını aldatan damadının kızkardeşini öldüren Hasan Yoldaş, önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı sonra tahliye edildi. 27 yaşında öldürülen Sanem Kulan'ın annesinin gözyaşları yürek yaktı.
Sanem Kulan, 10 Ekim 2013'te ailesiyle birlikte yaşadığı Murtaza Mahallesi'ndeki evinde, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı. Hasan Yoldaş hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı 2015 yılında sonuçlanan davada, sanık Hasan Yoldaş ile Sanem Kulan arasında gönül ilişkisi olduğunu, olay günü çıkan tartışmada Sanem Kulan'ın bıçağı alıp sanığa saldırdığı, daha sonra sanığın bıçağı alıp maktulü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünün dosya kapsamında anlaşıldığına dikkat çekerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Hasan Yoldaş’ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanem Kulan’ın ailesinin avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da davaya müdahil olmasını talep ederek karara itiraz etti. Yargıtay da aynı görüşte olunca karar bozuldu. Tekrar görülen davada, sanığa verilen hapis cezası değişmedi. Ailenin avukatı tekrar Yargıtay’a başvurarak olayın sanığın tasarlayarak cinayeti işlediğini ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulü def etme kastı ile hareket ettiği iddiasıyla beraatini talep etti.
Yargıtay, 6 Mart 2019’da verdiği kararda, sanık Hasan Yoldaş'a yönelik hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralanması nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 29’uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeye yakın indirim yapılması yerine, makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararın sanık lehine bozulmasına karar verdi. Ölen Sanem Kulan’ın ailesinin yaptığı itiraz nedenlerini ise yerinde görmeyerek reddine karar verdi.