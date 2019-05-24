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Doğu Perinçek yine çok iddialı: Türkiye üretim devriminin eşiğinde

Doğu Perinçek yine çok iddialı: Türkiye üretim devriminin eşiğinde

Türkiye'nin üretim devriminin eşiğinde olduğunu vurgulan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatının bulunduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin üretim devriminin eşiğinde olduğunu belirterek, Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatının bulunduğunu söyledi.

"Üretim güçlerini teknoloji kullanarak seferber etmeli"

Vatan Partisi lideri Perinçek, İzmir'de bir otelde Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian ile birlikte 'Üretimde Atılım Amacıyla Çin İle İşbirliği Olanakları' konulu toplantı düzenledi.  Burada yaptığı konuşmada Perinçek, Türkiye'nin üretim güçlerini uygun teknolojiler kullanarak seferber etmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye üretim devriminin eşiğindedir"

Türkiye gündeminin zorluklarını yenmek durumunda olduklarını vurgulayan Perinçek, "İddialı bir söylem olacak ama Türkiye üretim devriminin eşiğindedir. Üretmenin yolunu bulacağız. Yol yoksa yol açacağız" diye konuştu.

"Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır"

Dünya ekonomisinin ağırlığının Asya'ya kaydığına dikkati çeken Perinçek, "Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır. Çin ve Hindistan ekonomileri büyüdüğü için dünya ekonomisi büyüyor" dedi.

"Asyalı komşularımızla el birliği"

Türkiye ve Çin'in ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan birbirine yakın olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye ve Çin'in yendünyanın kuruluşuna önderlik eden ülkeler arasında olduklarını ifade etti.

"Üretim üssü haline getirebiliriz"

Ekonomi ve güvenliğin aynı anlama geldiğini belirten Perinçek, "Vatan ve enerji güvenliğimizi sağlamanın yolu Asyalı komşularımızla el birliği yapmaktan geçer. Türkiye'yi el birliğiyle bir üretim üssü haline getirebiliriz. Çin ile üretim ve güvenlik hedefli bir dostluk fırsatı önümüzdedir" dedi.

"Beraber kalkınarak parlak bir gelecek yaratalım"

Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian ise Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Çin’in Türkiye’nin en büyük ikinci ticari ortağı konumunda olduğuna dikkati çeken Li Qian, "Çin ve Türkiye, Asya’nın iki ucunda bulunmasına ve binlerce dağ ve nehirle ayrılmasına rağmen İpek Yolu bizleri birbirimize bağlamaktadır. Gelin el ele verelim, iki ülkenin liderlerinin ortak önderliğinde yakın iş birliğinde bulunarak, beraber kalkınarak parlak bir gelecek yaratalım" diye konuştu.

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