Medipol Başakşehir Aziz Behich'le anlaştı

Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'da forma giyen Avustralyalı futbolcu Aziz Behich'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Şampiyonluğu son maçta kaçıran Medipol Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İstanbul ekibi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen sol bek oyuncusu Aziz Behich ile anlaşmaya vardı.
Hatırlanacağı gibi Aziz Behich, bir dönem Bursaspor'da forma giymişti.
Başakşehir'den ilginç paylaşım
Başakşehir, Aziz Behich transferini kanguru, timsah, tilki ve baykuş görüntülerinden oluşan videoyla duyurdu.
🦘➡🐊➡🦊➡🦉 pic.twitter.com/HJbYM3kdUy— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 24 Mayıs 2019