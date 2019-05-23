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Isparta'da tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası belli oldu

Isparta'da tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası belli oldu

ISPARTA 'da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın cezası belli oldu.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve müebbet hapis cezası verilen Yıldırım'ın dosyası, temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı. Buna göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.

Tecavüzcüsünü öldürüp başını köy meydanına atmıştı

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! Cezası onandı

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

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